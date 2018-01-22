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Kültür-Sanat

Bodrum Kalesi için talepler

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Kalesi Platformu, geçen ay gerçekleştirilen 'Uluslararası Bodrum Kalesi Çalıştayı'nın sonuç bildirisiyle ilgili açıklama yaptı

22 Ocak 2018 20:04

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Kalesi Platformu, geçen ay gerçekleştirilen \'Uluslararası Bodrum Kalesi Çalıştayı\'nın sonuç bildirisiyle ilgili açıklama yaptı. Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Gamze Türk, \"Talebimiz, çalıştay sonuçlarının değerlendirilerek gerekli proje değişikliklerinin yapılmasıdır. Yapılan ve yapılacak olan restorasyon, bakım ve onarım çalışmalarını gözlemlemek ve denetlemek üzere görevlendirilecek uzmanların bir an önce yetkilendirilmesi gerekmektedir\" dedi.
Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği öncülüğünde, ilçedeki sivil toplum örgütlerinin katılımıyla oluşan Bodrum Kalesi Platformu tarafından basın açıklaması düzenlendi. 12-13 Aralık\'ta gerçekleştirilen Uluslararası Bodrum Çalıştayı\'nın sonunda hazırlanan sonuç bildirisi hakkında Ortakent Mahallesi\'ndeki Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği\'nde, platform adına mimar Gamze Türk basın açıklaması yaptı. Çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve üyelerinin katıldığı açıklamada Türk, çalıştay sonuçlarının değerlendirilerek gerekli proje değişikliklerinin bir an öce yapılmasını istediklerini söyledi.
Çalıştayın sonuç bildirisini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Türk, \"Projenin çalıştayda beğeniyle karşılanan, bizim de desteklediğimiz restorasyon bakım ve onarım çalışmaları bir yandan sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'mızdan beklentimiz, çalıştay sonuçlarının değerlendirilerek gerekli proje değişikliklerinin yapılmasıdır\" dedi.  Ardırdan taleplerini sıralayan Türk, şöyle dedi:
\"Taleplerimiz; Kale içindeki bakım, onarım çalışmaları etaplandırılmalı ve restorasyon uygulama sahası dışındaki mekanlarla Bodrum Kalesi yalnız çalışma yapılan yerler kapatılarak, Bodrum Kalesi kamuya ve ziyarete açık bırakılmalıdır. Kale içinde yeni yapı yapma tasarısı, proje kapsamından çıkartılmalıdır. Tarihi, kültürel, mimari, turizm ve kent ekonomisi için, çalıştayda sürekli olarak vurgulanan Bodrum Kalesi\'nin Geç Tunç Çağı Batıkları (Uluburun) ve Yassıada Serçe Limanı Cam Batığı; sergi salonlarındaki sergilemeye, bu yapılar yıkılmadan iyileştirilerek devam edilmeli, bu iki sergileme, Bodrum Kalesi dışına çıkarılmamalıdır. Önemi ve değeri çalıştayda özellikle vurgulanan Uluburun replikası aynen korunmalıdır. Kale dışındaki bir alanda yeni bir müze yapılması için gerekli çalışmalar ivedilikle en kısa zamanda başlatılmalıdır. Kuzey Hendeği\'nde bulunan açık hava gösteri alanının kent yaşamının vazgeçilmez bir parçası olmuş, kamusal alan kullanımı devam ettirilmeli ancak bu alanın Bodrum Kalesi ve kent kimliğine yakışır bir biçimde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yapılmakta ve yapılacak olan restorasyon, bakım, onarım çalışmalarını gözlemlemek ve denetlemek üzere görevlendirilecek uzman ve uzmanların ivedilikle bir an önce yetkilendirilmesi gerekmektedir.\"
Açıklamanın ardından toplantı sona erdi.

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