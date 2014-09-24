T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bodrum efsanesi 35 yıllık Halikarnas Disko satılıyor

Her yıl ağırladığı dünyaca ünlü konukları ile Avrupa ve dünyada adından sıkça söz ettiren Halikarnas Disko 23 milyon dolara satışa çıkarıldı

24 Eylül 2014 14:16

Bodrum'da bu yıl 35’nci kuruluş yılını kutlayan ve her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin eğlence için akın ettiği dünyaca ünlü Halikarnas Disko 23 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi’nde 1979 yılından bu yana turizmci Süleyman Demir tarafından işletilen 5 bin kişi kapasiteli dünyaca ünlü Halikarnas Disko  satışa çıkarıldı. Diskonun satılması için mülk sahipleri ile işletmeci Süleyman Demir’in vardığı anlaşma sonucunda satışa çıkarıldığı açıklandı. Her yıl ağırladığı dünyaca ünlü konukları, dünyaca ünlü müzik ve sanatçı grupları ile Avrupa ve dünyada adından sıkça söz ettiren 2bin 800 metrekare arsa üzerine kurulu olan Halikarnas Disko’nun merkezi İstanbul’da bulunan emlak danışmanı Ender Erdener aracılığı ile satışa çıkarıldığı ve internet sitesinden satışın resmi olarak duyurulduğu belirtildi.

Emlak danışmanı Ender Erdener DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evet mülk sahiplerinin kararı üzerine sayın Süleyman Demir’in avukatının da bulunduğu toplantıda mülkün satışına karar verdik ve 23 milyon dolardan satışa çıkardık. Diskoyu alan kişinin ne amaçla kullanacağını bilmemiz mümkün değil, gelen talepleri değerlendiriyoruz, şu anda bu kadar açıklama yapabilirim" dedi.

Her yıl yaklaşık 200 bin kişinin eğlenmek için akın ettiği Halikarnas Disko bu yıl 35. Yılını çok görkemli bir şekilde kutlamış kutlamalara dünyaca ünlü İngiliz manken Naomi Champbell’de Süleyman Demir’in konuğu olarak açılışa katılmıştı.

 

ETİKETLER

halikarnasbodrumefsanesatışa çıkarıldı23 milyon dolardisko

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24