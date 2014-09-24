Bodrum efsanesi 35 yıllık Halikarnas Disko satılıyor

Bodrum'da bu yıl 35’nci kuruluş yılını kutlayan ve her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin eğlence için akın ettiği dünyaca ünlü Halikarnas Disko 23 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi’nde 1979 yılından bu yana turizmci Süleyman Demir tarafından işletilen 5 bin kişi kapasiteli dünyaca ünlü Halikarnas Disko satışa çıkarıldı. Diskonun satılması için mülk sahipleri ile işletmeci Süleyman Demir’in vardığı anlaşma sonucunda satışa çıkarıldığı açıklandı. Her yıl ağırladığı dünyaca ünlü konukları, dünyaca ünlü müzik ve sanatçı grupları ile Avrupa ve dünyada adından sıkça söz ettiren 2bin 800 metrekare arsa üzerine kurulu olan Halikarnas Disko’nun merkezi İstanbul’da bulunan emlak danışmanı Ender Erdener aracılığı ile satışa çıkarıldığı ve internet sitesinden satışın resmi olarak duyurulduğu belirtildi.

Emlak danışmanı Ender Erdener DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evet mülk sahiplerinin kararı üzerine sayın Süleyman Demir’in avukatının da bulunduğu toplantıda mülkün satışına karar verdik ve 23 milyon dolardan satışa çıkardık. Diskoyu alan kişinin ne amaçla kullanacağını bilmemiz mümkün değil, gelen talepleri değerlendiriyoruz, şu anda bu kadar açıklama yapabilirim" dedi.

Her yıl yaklaşık 200 bin kişinin eğlenmek için akın ettiği Halikarnas Disko bu yıl 35. Yılını çok görkemli bir şekilde kutlamış kutlamalara dünyaca ünlü İngiliz manken Naomi Champbell’de Süleyman Demir’in konuğu olarak açılışa katılmıştı.