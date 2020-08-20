Bodrum’da su borusu patladı; denizin rengi değişti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle birçok noktada su kesintileri yaşanırken, akan suyla denizin rengi değişti.

Bodrum’un içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında Milas Geyik Barajı'ndan döşenen 140 kilometre uzunluğundaki ana isale hattının Akyarlar Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki boru dün saat 20.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından tonlarca içme suyu boşa akarken, yolun bir kısmında da çökme meydana geldi.

Öte yandan boşa akan sular, denizin rengini de değişirdi. Patlayan boru sebebiyle ilçede sular kesilirken, bakım onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin devam edeceği belirtildi. Bodrum daha önce de sık sık su borularının patlamasıyla gündeme gelmişti. (DHA)