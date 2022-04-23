Bodrum'da saadet zincirine 5 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazlık villa kiralama işi yapan bir firmanın saadet zinciri yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddialarına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Bodrum’da villa ve yazlık kiralama işi yapan bir şirketin, yaklaşık 800 kişiyi villa kiralama işinden kar elde etme vaadiyle dolandırdığının iddia edilmesi sonrası dün akşam 5 kişi gözaltına alındı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, iirkete para yatırdıklarını ancak aylardır “kar” paylarını alamadıklarını belirten iki kişi, geçtiğimiz günlerde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na firma yetkilileri hakkında “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla suç duyusunda bulundu. Şikayetler sonrası savcılık, firma hakkında soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında firma yetkilisi, babası, annesi, arkadaşı ve para trafiğini yönettiği ifade edilen bir başka kişi daha polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltındaki beş şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firmanın avukatı Atilla Kaan Komut da medyada yer alan iddialara ilişkin dün bir tekzip metni yayınlayarak "Müvekkilin Bodrumda saadet zinciri adı altında asılsız surette; beyan edilen kişi ve tutarlarda, insanları dolandırmak kastıyla para topladığı iddiası doğru değildir. Müvekkil, kötü niyetli 3–5 kişi tarafından tehdit ve zorbalık sergilenerek yıpratılmaya çalışılmaktadır. İddialar tamamen asılsızdır" dedi.