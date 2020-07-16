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Bodrum'da köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi

16 Temmuz 2020 19:25

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir tersanenin bahçesine köpek tarafından getirilen insan kafatası, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Sabah saatlerinde İçmeler mevkisinde bulunan tersanenin bahçesine köpek tarafından insan kafatası getirildi. Köpeğin getirdiği kafatasını gören tersane yetkilileri olayı hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kafatasını incelemeye başladı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emniyet güçleri kafatasına ait cesedin diğer parçalarının da bulunması için çalışma başlattı. (DHA)

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