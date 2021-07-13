Bodrum'da kaza: 2 ölü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosikletin dere yatağına uçtuğu kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Yahşi Mahallesinde bir sitenin Kargı Caddesi’ne çıkış yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre site içerisinde yokuş aşağı giden ve bir pizza şirketine ait olduğu öğrenilen motosiklet, önündeki bir aracı solladıktan sonra yol kenarındaki dere yatağına uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar, hemen kazazedelerin yardımına koştu. Dereye uçan motosiklette bulunan 2 kişiden biri olan 26 yaşındaki Emre Özcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ağır yaralanan diğer genç ise 112 Acil Sağlık ambulansı ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen gencin kimliği ve motosikleti kimin kullandığının tespit edilmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.