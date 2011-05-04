-BODRUM CONİLERİ BEKLİYOR BODRUM (A.A) - 04.05.2011 - Amerikan savaş gemisi ''USS Stout'' Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen 154 metre uzunluğundaki geminin, ziyaret amacıyla ilçeye geldiği belirtildi. Gemi yetkililerinin, Bodrum Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığını da ziyaret etmesi bekleniyor. Geminin 8 Mayıs'ta limandan ayrılacağı öğrenildi. Bu arada geminin çevresinde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler devriye gezdi. İlçedeki turistler de geminin fotoğrafını çekti. Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ise gemiden inmesi beklenen yaklaşık 300 askeri personel için hazırlık yapıyor.