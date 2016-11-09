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Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü gazeteci Ayhan Karahan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı

HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasının protesto edildiği basın açıklamasına katılan gazeteci Karahan, Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile gözaltına alınmıştı

09 Kasım 2016 03:46

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci, aktivist ve Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü Ayhan Karahan tutuklanarak, Bodrum Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

Sputnik'te yer alan habere göre geçtiğimiz cuma günü Bodrum İskele Meydanı'nda HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasının protesto edildiği basın açıklamasına katılan Karahan, burada yaptığı konuşma esnasında Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karahan, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak Bodrum Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

 

 

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