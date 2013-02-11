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Yaşam

Bodrum beyaza büründü

Gece saatlerinde kısa süreli yağan dolu yağışı nedeniyle, Kıbrıs Şehitleri Caddesi dolu tabakasıyla kaplandı

11 Şubat 2013 12:48

Bodrum'da gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bazı evlerde su baskınları meydana geldi.
 
Gece saatlerinde kısa süreli yağan dolu yağışı nedeniyle, Kıbrıs Şehitleri Caddesi dolu tabakasıyla kaplandı. Araçlarıyla seyreden sürücüler, yolun kenarına park ederek, doluyu izledi.

Biriken dolu yığınını gören Eren Yüklük adlı dolmuş sürücüsü, ''Dolu yağışı bir anda başladı. Çok şiddetli olduğu için dolmuşu durdurup sağa çektim. 13 yıldır Bodrum'dayım böyle bir dolu görmedim, çok şaşkınım'' dedi.

Öte yandan Bodrum'un Umurça ve Gümbet mahallelerindeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler, su baskını yaşanan evlere giderek çalışma yaptı. Evde biriken sular, vidanjör yardımıyla tahliye edildi.

Bodrum'un Neyzen Tevfik Caddesi'nde de biriken su nedeniyle vatandaşlar güçlük yaşadı. Su taşkınlarının yaşandığı bölgede itfaiye ve polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi aldı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.

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