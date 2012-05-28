Bodrum Belediyesi'ne operasyon: 15 gözaltı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Bodrum Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında belediye çalışanları ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl haziran ayında başlatılan bir soruşturma kapsamında Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı ile Bodrum ve İzmir'de 15 ayrı yere Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Bodrum Belediyesi çalışanları ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 71 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 7'si, ''İhaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları'' iddiasıyla gözaltında tutuluyor. Diğer 8 kişinin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Operasyonun başlamasının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Belediye Meclisi üyelerinin belediyeye geldiği görüldü.