T24 LogoT24 Logo
Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da galibiyet hasreti sürüyor

BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, galibiyet özlemini 7 maça çıkardı

26 Şubat 2018 15:52

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, galibiyet özlemini 7 maça çıkardı. 
Son olarak Kocaeli Birlikspor\'u deplasmanda 1-0 yenen yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı Sarıyer, İnegölspor, Sancaktepe Belediyespor, Amed Sportif, Afjet Afyonspor, Kastamonuspor 1966 ve Keçiörengücü müsabakalarında 3 puan yüzü göremedi. Bu periyotta sadece 3 beraberlik alan Bodrumspor, düşme korkusunu da yaşamaya başladı. 
19 puanla düşme hattındaki Tuzlaspor\'un averajla üzerinde yer alan Muğla ekibi, bu hafta sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Hatayspor ile karşılaşacak. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BODRUM DHA TFFLig Kırmızı Grup KeçiörengücüBodrum Belediyesi BodrumsporKocaeli BirliksporSarıyerSancaktepe Belediyespor Amed Sportif Afjet Afyonspor KastamonusporKeçiörengücüBuBodrumsporTuzlasporMuğlaHatayspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24