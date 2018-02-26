Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da galibiyet hasreti sürüyor

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, galibiyet özlemini 7 maça çıkardı.

Son olarak Kocaeli Birlikspor\'u deplasmanda 1-0 yenen yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı Sarıyer, İnegölspor, Sancaktepe Belediyespor, Amed Sportif, Afjet Afyonspor, Kastamonuspor 1966 ve Keçiörengücü müsabakalarında 3 puan yüzü göremedi. Bu periyotta sadece 3 beraberlik alan Bodrumspor, düşme korkusunu da yaşamaya başladı.

19 puanla düşme hattındaki Tuzlaspor\'un averajla üzerinde yer alan Muğla ekibi, bu hafta sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Hatayspor ile karşılaşacak.

