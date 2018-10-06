Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Kastamonuspor 1966: 2-1

BODRUM, (DHA)



STAT: İlçe

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Aykut Küçük (xx), Mehmet Öcal (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya (xx) - Özgür Yılmaz (xx), Emre Balak (xxx), Cem (xxx), İzzet (xx), Emre Şahin (xxx) (Dk. 79 Ozan), Samet (xx) (Dk. 63 Seyid xx), Harun (xxx) (Dk. 68 Göksu xx), Özgür İleri (xxx), Gökhan (xxx), Şaban (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx) - Mustafa (xx), Ayhan (xx), Ozan (x) (Dk. 59 Ahmet x), Erkan (xx), Ümit (x) (Dk. 46 Cenk x), Soner (xx), Batuhan (xx), Ozan (x) (Dk. 70 Murat x), Yakup (xx), Bahri (xx)

GOLLER: Dk. 6 Erkan (Kastamonuspor), Dk. 15 Gökhan, Dk. 31 Cem (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Samet, İzzet, Gökhan, Seyid (Bodrumspor), Bahri, Ozan, Erkan (Kastamonuspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Niğde Futbol\'a tek golle boyun eğen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, zirve mücadelesi veren Kastamonuspor 1966\'ye yenerek yeniden üst sıralara tırmandı: 2-1.

Maçın henüz 6\'ncı dakikasında Erkan\'ın golüyle yenik duruma düşen Bodrumspor, 15\'\'inci dakikada Gökhan\'la beraberliği yakaladı. Ardından ataklarını sıklaştıran Ege temsilcisi 31\'inci dakikada bu kez Cem\'le golü buldu ve üstünlüğü sağladı. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, 3 puanı hanesine yazdıran taraf Bodrumspor oldu.