Bodrum Belediyesi Bodrumspor - İnegölspor: 3-0

BODRUM (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Sinan Bilen (xx), Efe Kurtuluş (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya (xxx), Özgür (xx), Emre Balak (xxx), Samet (xxx) (Dk. 84 Erkan), Hüseyin (xxx), İzzet (xx), Gökhan (xxx), Özgür (xx), Göksu (xxx) (Dk. 60 Seyid xx), Emre Şahin (xxx) (Dk. 75 Cem xx), Şaban (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener (x), Kemal (xx), Raif (x), Serhat (xx), Emirhan (x), Serdar (x) (Dk. 46 Yaşar x), Birhan (xx), Osman (xx), Ozan (x) (Dk. 75 Cengiz), Volkan (x), Enes (x) (Dk. 46 Arif x)

GOLLER: Dk. 28 Samet, Dk. 37 Emre Şahin, Dk. 42 (P) Göksu (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Emre Balak, Hüseyin (Bodrumspor) - Osman, Volkan, Oğuzhan (İnegölspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Ankara Demirspor deplasmanından 1-0\'lık galibiyetle dönen Bodrum Belediyesi Bodrumspor evinde İnegölspor\'u da yenerek 2\'de 2 yaptı: 3-0. İlk yarıda oldukça atak bir futbol oynayan yeşil beyazlılar 28\'inci dakikada Samet\'in ayağından bulduğu golle skor üstünlüğüne kavuştu: 1-0. Karşılaşmanın 37\'nci dakikasında sahne alan Emre Şahin golleri ikiledi: 2-0. Bu kez dakikalar 42\'yi gösterdiğinde Bodrumspor penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Göksu Ege ekibini çok rahatlattı. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, Bodrumspor 3 puanı cebine koydu ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.