Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Afjet Afyonspor: 0-1

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)
STAT: İlçe
HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), Boran Turhan (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed Birkan (x) - Erkan (xx), Abdullah (x) (Dk. 64 Salim x), Uğur (xx) (Dk. 78 Erhan x), Muhammed Akarslan (xx), Emre (xx), Tolga (x), Mehmet Bağlı (x) (Dk. 46 Mert x), Muhammet Aran (x), Medeni (xx), Çağrı (xx)
AFJET AFYONSPOR: Bekir (xxx) - Türker (xx), Bayram (xxx), Yasin (xxxx), Nazmi (xx), Ali (xxx), Emre (xxx) (Dk. 83 Samet), İsmet (xx), Aykut (xx) (Dk. 75 Tugay xx), Oltan (xxx), Murathan (xx) (Dk. 67 Erdi xxx)
GOL: Dk. 89 Yasin (Afjet Afyon)
SARI KARTLAR: Ali, Bayram, Yasin, İsmet (Afjet Afyon) - Çağrı (Bodrum Bld Bodrum)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ilk 4 maçta tek galibiyetle yetinen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Afjet Afyonspor\'a da tek golle teslim oldu: 0-1. Bodrum İlçe Stadı\'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin golünü 89\'uncu dakikada Yasin attı. Bu skorla Bodrum, ilk kez yer aldığı ligde 5 haftada 5 puanda kalırken Afyonspor puanını 10\'a çıkardı.
15\'inci dakikada gelişen Bodrumspor atağında sağ kanattan Medeni\'nin ortasında topla buluşan Çağrı\'nın kafa vuruşu kaleci Bekir\'den döndü, Afyonspor defansı dönen topu uzaklaştırdı.
24\'üncü dakikada Afyon\'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Emre, ara pasla ceza sahası içindeki Oltan\'la topu buluşturdu. Oltan\'ın şutu yan ağlarda kaldı.
30\'uncu dakikada Bodrumsporlu Uğur sağ çaprazdan ortaladı, altıpas içinde Çağrı ve Emre, pozisyonu değerlendiremedi.
41\'inci dakikada Bodrumspor\'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Uğur\'un ortası ile topla buluşan Emre\'nin kafa vuruşu az farkla kale direğini sıyırarak auta çıktı.
65\'inci dakikada Bodrumlu Emre\'nin sol çaprazdan şutu kaleci Bekir\'in ellerinde kaldı.
89\'uncu dakikada konuk ekip skoru belirleyen golü attı. Bodrumspor ceza sahası içerisinde Tolga, kaleci Muhammed Birkan\'a geri pas verirken araya giren konuk ekipten Yasin, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.