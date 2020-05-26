Bodrum Belediye Başkanı: VIP araç kiralama şirketleri seyahat kısıtlamasını delmenin yolunu bulmuş

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, VIP araç kiralama şirketlerinin şehirlerarası seyahat yasağını delmenin bir yolunu bulduğunu söyledi. Aras, “TC kimlik numarası ve bilgilerini gönderiyorlarmış. Şirket de seyahat serbestisi için gereken izinleri aldıktan sonra İstanbul’dan kapılarının önünden müşteriyi alıp, Bodrum’a kadar getiriyormuş” dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Ahmet Aras’ın açıklamalarına yer verdi. Sarıkaya’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bayramlaşmak için aradığında sohbet ederken, “Nasıl Bodrum, tatilcilerin sayısı arttı mı?” deyince anlattı…

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın aktardığına göre özel kiralama, VIP yolcu taşıma hizmeti veren bazı şirketlerin araçlarına kentte sıklıkla rastlanır olmuş.

Aras, bir de İstanbul’dan bazı kişilerin yazlıklarında kalmak üzere ilçesine geldiklerini görünce sorup soruşturmuş.

Karşısında bayramda Bodrum’a akın olmasının gerisindeki nedeni öğrenmiş…

“Kimsenin aklına gelebilecek şeyler değil bunlar” diye başladı, devamını getirdi:

“İstanbul’dan gelenlerden duyduk; madem VIP araç kiralama şirketleri kendileri ile seyahat edilmesi halinde seyahat yasağını delip izin belgesi almanın yolunu bulmuşlar. VIP araç kiralama şirketlerine gideceği yerin adresi, TC kimlik numarası ve bilgilerini gönderiyorlarmış. Şirket de seyahat serbestisi için gereken izinleri aldıktan sonra İstanbul’dan kapılarının önünden müşteriyi alıp, Bodrum’a kadar getiriyormuş. Çoğu bu yolla gelmiş. Bazıları da izin verme yetkisine haiz tanıdık bildik makam sahiplerinden edinmiş…”

Bir zamanlar İstanbul’da çakar lambalı araçlar gibi, şimdi de anlaşılıyor ki çakar izinli VIP’ler çıkmış…

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