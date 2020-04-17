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Bodrum Belediye Başkanı: Salgını fırsat bilip kaçak kat çıkmaya çalışanlarla uğraşıyoruz

17 Nisan 2020 18:30

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, salgın dönemindeki ortamdan faydalanarak kaçak yapılaşma hamlelerinde bulunanlar olduğunu söyledi

Şu anda gündemlerinde sadece toplum sağlığı ve insanların temel gıda ihtiyacı olduğunu vurgulayan Aras, hayırseverlerin de katkılarıyla yaklaşık 3 bin 500 aileye gıda yardımı yapıldığını dile getirdi.

İlçedeki kaçak yapılaşmaya da değinen Aras, "Bu ortamdan yararlanarak halen daha evinin bir kenarına kaçak bir şeyler yapmak isteyen, üçüncü katı çıkmaya çalışan, balkonunu büyütmeye çalışanlarla uğraşıyoruz. Hiç kimsenin yanına kalmayacak. Buradan ifade etmek istiyorum, yasa dışı iş yapan hiç kimseyi kesinlikle tolere etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 

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