Bodrum Belediye Başkanı Aras: İlçede son 1 yılda nüfus 3 katına çıktı; müsilaj tehlikesini bir an önce bertaraf etmeliyiz

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ardından Ege ve Karadeniz'de görülen müsilajın Bodrum sahillerinde de görülmemesi için alınan tedbirlere ilişkin konuştu. Analiz için Bodrum'un değişik yerlerinden numune aldıklarını belirten Aras, "Bodrum’da son bir yılda nüfus 3 katına çıktı. Bu da ciddi altyapı sorunlarına yol açtı. Bir an önce bu tehlikeyi bertaraf etmeliyiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde; Kovid-19'un turizme etkilerini, sektördeki yerel ve küresel gelişmeleri ve Bodrum'un turizmdeki hedeflerini ele almak amacıyla düzenlenen Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi başladı.

Etkinlikte, turizm ile ilgili değişimlerin yeni trendlerin, konseptlerin, risklerin ve avantajların konuşulduğunu belirten Aras, "Bütün uluslararası toplantıların, organizasyonların hepsinin bir arada yapılacağı Bodrum istiyoruz. Bunun için bu toplantıyı düzenlememizin büyük bir önemi var" dedi.

Müsilaj tehlikesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Aras, Bodrum'da müsilajın tehlikesine karşı çalışmaların başladığını belirterek hem dipten hem orta sudan hem de deniz yüzeyinden numuneler aldıklarını söyledi. Müsilaj tehlikesinin bir an önce bertaraf edilmesi gerektiğini belirten Aras, "Yoksa burada konuştuğumuz her şey ikinci üçüncü planda kalır" değerlendirmesini yaptı.

"Bodrum'u Mavi Davas yapma hedefindeyiz"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"Biz burada dünyadaki turizm ile ilgili değişimleri, yeni trendleri, konseptleri, riskleri, avantajları konuşuyoruz. Pandemi sonrası fiziken yapılan ilk toplantı olması dolayısıyla çok önemli bir iş yapıyoruz. Dünyanın her tarafından katılım var. Herkesin önem verdiği bir toplantı. Bizim bunu Bodrum’da yapmamızın sebebi; Bodrum’u Mavi Davos yapma hedefindeyiz. Bütün uluslararası toplantıların, organizasyonların hepsinin bir arada yapılacağı Bodrum istiyoruz. Bunun için bu toplantıyı düzenlememizin büyük bir önemi var.

"Doğa yoksa turizm de yok"

Bu forum ufkumuzu açıyor. İnanılmaz katılımcılar var. Eski Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai'nin çok güzel tespitleri var. Önce işletmeleri ayakta tutun diyor, yerli turizminizi önerin diyor. Komşu ülkelerle bağlantınızı yapın, turizmi oradan yürütün, ardından da uluslararası turizme ağırlık verin şeklinde açıklamalar yaptı. Burada Bodrum’daki turizm stratejimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki çevremizi koruyarak. Sürdürülebilir çevre sürdürülebilir turizmin de teminatıdır. Doğa yoksa turizm de yok.

"Numune almaya başladık"

"Analiz için numune almaya başladık. Arkadaşlarımız dün Bodrum’un değişik yerlerinde dalışlar yaptı. Hem dipten hem orta sudan hem de deniz yüzeyinden numuneler aldılar. Kimyasal, biyolojik bütün tetkikler yapılacak. Öncelikle riski tespit edeceğiz. Bodrum’da da deniz salyası tehlikesi var mı buna bakacağız. Denize atılan atık sular, kimyasal atıklar, teknelerden bırakılan sintineler…Bunları tespit ederek önlemek için harekete geçeceğiz. Bodrum’da da hızlı büyüme, son bir yılda nüfus 3 katına çıktı. Ciddi altyapı sorunlarına yol açtı. Özetle arıtma tesisleri konusunda bazı sıkıntılarımız vardı. Deniz salyası tehlikesi de bizi bir kez daha bu konuda motive etti. Biz bir önce denizleri korumak için gereken tedbirleri almalıyız. Bununla ilgili büyükşehir belediyemiz ile hep birlikte çalışacağız. Bir an önce bu tehlikeyi bertaraf etmeliyiz. Yoksa burada konuştuğumuz her şey ikinci üçüncü planda kalır."