Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Yoğunluk varsa tedbir de var, yurttaşlarımız endişeye kapılmasın!

T24 Haber Merkezi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, artan Koronavirüs (Covid-19) vakalarını düşürmek için uygulanan 17 gün sürecek tam kapanma nedeniyle ilçede yaşanan yoğunlukla ilgili olarak, "Yurttaşlarımız, kapanma süresini Bodrum’da geçirmeyi tercih ettiler. Büyük oranda artan bir nüfus olduğu doğru ancak bunu kaos olarak adlandıramayız çünkü her şey kontrolümüz altında” dedi.

Aras, T24'e yaptığı açıklamada; 'sadece bulaşı riskine karşı değil yurttaşın refahı için de kesintisiz çalışmalar yürüttüklerini' kaydetti. Yoğunluğa ve yaşanabilecek sıkıntılara karşı vakit kaybetmeden kriz masası oluşturduklarını belirten Aras, sağlık hizmetleri ve gıda ihtiyacında kesinti olmayacağını ve ilçede su sıkıntısı yaşanmayacağını kaydetti.

“Kriz Masası’nın yaptığı toplantıdan çıkan sonuçlar halkın endişelerini gidermek açısından önem taşıyor" diyen Bodrum Belediye Başkanı Aras, alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

- Hasta nakil araçlarının yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların acil durumlarda faydalanabilmeleri için Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 24 saat hazır araç bulundurulacak.

- Tam kapatmanın uygulandığı tarihlerde sebze-meyve pazarları kurulamayacağından dolayı, bölgemizde tarımsal ve hayvansal gıda üretimi yapan üreticilerin mağdur olmamaları için ellerindeki ürünler satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

- İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı başta olmak üzere, diğer ihtiyaçlarına yönelik olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Sokak hayvanları için 24 saat veteriner hekim ve petbulance

Ahmet Aras’ın aktardığı bilgiye göre, Bodrum Belediyesi'nce alınan tedbirler kapsamında sokak hayvanları da unutulmadı.

Buna göre Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevleri'nde 24 saat Veteriner Hekim ve Petbulance hazır bekletilecek. Tam kapanma boyunca sokak hayvanlarının düzenli beslenmeleri için gönüllü gruplarla ortak hareket edilecek.

“Bu gökyüzünün altındaki herkes bize emanet"

Bodrum Belediyesi'nin 17 günlük süre boyunca, web sitesi ve sosyal medya hesaplarından da gerekli duyuruları yapacağını kaydeden Aras, vatandaşların 24 saat aktif olan Çağrı Merkezi'ne 444 00 48 numaralı hattan ulaşarak her türlü desteği kesintisiz alabileceğini söyledi.

Bodrum Beledi Başkanı Ahmet Aras, şöyle devam etti:

"Olası sıkıntılarla baş edebilecek altyapımız var ve halkımızın endişelenmesini gerektirecek bir sorunu olmayacak. Bu yoğunluğun bizim gibi, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları da tarafından öngörülmesi ve tedbir alınması gerekir. Dünyada ve Türkiye’de devam eden salgının tüm olumsuzluklarına rağmen, hem yerli hem de misafir vatandaşı koruyup rahat ettireceğiz.

Yurttaşı Bodrum’da her türlü kaygıdan arındırmak en önemli vazifelerimizden biri. Halkımız her şeye rağmen bu süreyi fırsata dünüştürsün. Evde olsa bile tabiatın, güneşin, baharın tadını çıkarsın, kuş cıvıltısı dinlesin, çiçeklerin kokusunu alsın. Bodrum’un keyfini çıkarsın. Bu gökyüzünün altındaki herkes bize emanet."