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Bodrum Başsavcılığı'ndan soruşturma kararı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum'daki bir koyda teknede öpüşürken fotoğrafları yayımlanan sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile ilgili resen soruşturma başlattı

27 Ağustos 2017 21:53

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum\'daki bir koyda teknede öpüşürken fotoğrafları yayımlanan sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile ilgili resen soruşturma başlattı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan bugün yapılan açıklamada, sunucu Murat Başoğlu\'nun Bodrum\'da bir koyda yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile öpüşürken çekilen fotoğraflarının medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
\"Geçtiğimiz günlerde Bodrum\'da bir teknede görüntülenen ve toplumsal değer yargılarına aykırı olan olaya ilişkin olarak yazılı ve görsel basında yer bulan haber içerikleri ihbar kabul edilerek, habere konu kişiler hakkında hayasızca hareketler suçu bakımından inceleme yapılmak üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca resen soruşturma başlatılmıştır.\"

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