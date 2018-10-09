Bodrum açıklarında teknede 34 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM açıklarında, tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 34 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Güney Ege\'de bugün öğle saatlerine doğru devriye görevinde bulunan sahil güvenlik ekipleri, Bodrum\'un Çatalada açıklarında, tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. 14 metrelik \'Neşe\' isimli tekneye operasyon düzenleyen ekipler Filistin, Suriye ve Irak uyruklu 34 göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.



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