Bodrum’a kurulmak istenen RES için ‘ÇED gerekli değildir’ ısrarına yargı engeli

Danıştay, Bodrum’a kurulmak istenen Rüzgâr Enerjisi Santralı (RES) için verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptaline ilişkin itirazı görüştü. Danıştay Altıncı Daire, RES için iki kez ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını veren valilik ile şirketin başvurusunu reddetti.

Muğla Valiliği, Yıldız Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Bodrum Güvercinlik Mahallesi’nde kurmayı planladığı RES için 5 Haziran 2015’te ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verdi. Valiliğin kararı yurttaşların tepkisini çekti ve konu yargıya taşındı. Muğla İdare Mahkemesi, açılan davada yurttaşların itirazını haklı buldu ve Muğla Valiliği’nin ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını iptal etti. Karara gerekçe olarak ‘yer seçiminin plan hükümlerine uygun olmaması’, ‘bölgenin rüzgâr potansiyeli bakımında yetersiz olması’ ve ‘alanda korunması gerekli kültürel varlıkların bulunması’ gösterildi.

Danıştay süre aşımı nedeniyle itirazı reddetti

Kararın ardından aynı firma, aynı bölgede başka bir RES projesi için harekete geçti ve ÇED başvurusu yaptı. Muğla Valiliği, 17 Ekim 2018’de projeye ilişkin ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verdi. Bölge sakinleri, konuyu bir kez daha yargıya taşıdı. Muğla 1. İdare Mahkemesi, 4 Eylül 2019’da verdiği hüküm ile ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını iptal etti. Valilik, kararın ardından Danıştay’a başvurdu ve kararın bozulmasını talep etti. Danıştay Altıncı Daire, Valilik’in başvurusunu ‘süre aşımı’ nedeniyle reddetti.

Hukuka aykırılık nedeniyle esastan reddedilecekti

Kararı BirGün’e değerlendiren davanın avukatlarından Remzi Kazmaz, “Danıştay başvuruyu süre aşımı nedeniyle reddedilmiştir. Şüre aşımı söz konusu olmasaydı dahi başvuru karardaki hukuka aykırılık nedeniyle esastan reddedilecekti” dedi ve ekledi:

“Rüzgâr santrallerinin kurulması için belirlenecek olan bölgede aranması gereken ilk şart rüzgâr potansiyelinin yüksek olmasıdır. Olaydaki santral rüzgâr potansiyeli düşük bir bölgeye kurulmaya çalışılmaktadır. Hal böyle iken bir de üzerine çevre etki araştırmasını önlemek amacıyla Valilik tarafından ’ÇED gerekli değildir’ kararı verilmesi akla, izana sığmamaktadır. Mahkeme tarafından verilen iptal kararı üzerine ısrarla aynı bölgede başka bir yerde proje yapılmaya çalışılmış yine valilik tarafından ikinci kez aynı abes karar verilmiştir. Valilik kanun yoluna süresinde başvurmadığından Danıştayca başvuru reddedilmiştir. Olaylara bakıldığında bir mantık silsilesi içerisinde gelişmemektedir.”