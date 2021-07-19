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Yaşam

Bodrum'a bir haftada 140 bin araç giriş yaptı

19 Temmuz 2021 20:30

Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilci akınına uğradı. Nüfusun 1 milyona ulaştığı bölgeye, 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı.

BodrumBodrum tatilKurban bayramı
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