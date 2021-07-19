Bodrum'a bir haftada 140 bin araç giriş yaptı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail__spot">Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilci akınına uğradı. Nüfusun 1 milyona ulaştığı bölgeye, 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı.</p>\n<div id="stats" class="detail__share">\n<div class="addthis_inline_share_toolbox" data-url="https://www.birgun.net/haber/bodrum-a-1-haftada-140-bin-arac-giris-yapti-352347" data-title="Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı" data-description="Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilci akınına uğradı. Nüfusun 1 milyona ulaştığı bölgeye, 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı.">\n<p>Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı.</p>\n<p>Son bir haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, trafik yoğunluğu devam ediyor.</p>\n<p>400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor.</p>\n<p>İlçede, Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>