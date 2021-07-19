Bodrum'a bir haftada 140 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı.

Son bir haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, trafik yoğunluğu devam ediyor.

400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor.

İlçede, Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)