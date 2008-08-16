Bodrum 6. Uluslararası Bale Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Bodrum Uluslararası Bale Festivali'nin açılışına katıldı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün organizasyonu, Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Bodrum Uluslararası Bale Festivali Bodrum Kalesi'nde başladı.



Festivalin açılışında konuşan Bakan Günay, bale festivali gibi sanatsal etkinliklerin Bodrum'a çok yakıştığını söyledi.Bodrum'un deniz, kum ve güneşin hakim olduğu bir kıyı ve turizm kenti olmaktan, kültür ve tarih kenti olmaya doğru ilerlediğini kaydeden Bakan Günay, "Biz ülkemizin turizm kentlerinin aynı zamanda sanat etkinlikleriyle müzeleriyle festivalleriyle ve bilimsel toplantılarıyla anılmasını istiyoruz. Biz turizm ile sanatı iç içe gelen yerli ve yabancı turistlere sunabilirsek sıradan bir turizm ülkesi olmaktan kurtularak prestijli ülkeler arasına girecektir" dedi.



Bodrum'da düzenlenen bale festivalin uluslararası bir festival olduğunu kaydeden Bakan Günay, şunları söyledi: "Bale festivali gibi etkinlikler savaşların hala canımızı acıttığı dünyada kültürler arası diyalogların gelişmesine katkı yapabilir. Ben herkesin, barış türküleriyle, festivallerle, ayakla ritm tutulan ezgilerle coşkulu bir yaşam sürmesini istiyorum" Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen ise 6. Bodrum Uluslararası Bale Festivali'nin bu yıl ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.



Gökmen, Türk balesinin bu yıl 60. yılını kutladığına işaret ederek, "60 yıl insan yaşamında bile uzun bir süre sayılmıyor. Ancak bu süre bir sanatın gelişmesi için çok çok daha kısa bir süre. Bale sanatı insanın kendini ifade etmesi açısından en önemli araçlardan bir tanesi. Bu sanatın tarihi yüzyıllar öncesine gidiyor. Ancak bale, Türkiye'de en genç sanat dalı. Türk toplumunun tanışması açısından sinemadan bile daha genç bir sanat dalı. Bu tanışma 1968'de başlıyor. Bunun en önemli nedeni Atatürk'ün kültür devrimidir. Çünkü bale uygarlığın en önemli

göstergelerinden olan bir sanat dalıdır"diye konuştu.



Festivalin açılışında Ankara Devlet Opera ve Balesi, Hollandalı koreograf Nils Christe'nin SYNC adlı eseri ile Carl Orff'un "Carmına Burana" adlı eserini sundu.



Gösteriyi, aralarında Bakan Günay, eski Devlet Bakanı Yaşar Yakış, CHP Muğla Milletvekilleri Ali Arslan, Fevzi Topuz, Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, Muğla Emniyet Müdürü Emin Körpe, Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan ve yabancı turistlerinde olduğu yaklaşık bin 500 kişi izledi. Festivalin 29 Ağustos'a kadar süreceği bildirildi.

