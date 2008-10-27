Böcekli yemek tarifleri

Japonya’da gençlik yıllarından bu yana ‘böcek mutfağı’na ilgi duyan 58 yaşındaki Shoichi Uchiyama’nın yazdığı ‘böcek yemekleri’ kitabında, böceklerle hazırlanan 79 farklı yemek tarifi yer alıyor.



Doğum yeri olan Nagano’da çocukluğunda dükkanlarda sake ve soya sosunda pişirilmiş çekirge satıldığını söyleyen Uchiyama, besleyici değerleri yüksek olan böceklerin sanılanın aksine insanların damak lezzetlerine son derece uygun olduğunu belirtiyor.



Dünyada büyüyerek devam eden gıda krizine böcekler sayesinde çözüm getirilebileceğinin altını çizen Uchiyama, ‘bir kilo biftek elde etmek için besi hayvanlarının uzun ve zahmetli bir yetiştirme sürecine ihtiyaç bulunduğunu, buna karşın böcek yetiştiriciliğinin ise don derece ucuz ve kolay olduğunu söylüyor.



İşte Uchiyama’nın kitabında yer alan tariflerden bazıları:



Sarı eşek arısı larvası: Larvaları beyazlaşıncaya kadar kaynar suda haşlayın, daha sonra soğumaya bırakın. Larvalar soğuduktan sonra soya sosu ve wasabi (Japonlara özgü bir çeşit acı sos) ile servis edin. Taze larvaların tadı, tatlı kremayı andıracaktır.



Arjantin hamamböceği: Hamamböceklerinin kabuklarını açıp etli kısımlarını çıkarın. Bu parçaları yağda tereyağı ile kızarttıktan sonra yeniden kabukların içerisine koyup salatayla servis edin.



İpekböceği pupası: Yüksek ateşte kısa süre kızartın daha sonra balık etiyle birlikte servis edin.

