'Böcekli manyak' yakalandı

Trende kadınları korkutmak için üzerlerine böcek atan bir Japon yakalandı. Zanlının sırt çantasında içinde yaklaşık 3 bin 600 kadar böcek ele geçirildi.



Polisten yapılan açıklamada, Osaka'daki banliyö treninde yakalanan 35 yaşındaki Manabu Mizuta'nın, ayrım yapmadan kadınların üzerine doğru giderek, içi böcek dolu kavanozları üzerlerine boşalttığı belirtildi.



Açıklamada, yakalandıktan sonra Mizuta'nın, "kadınları korkutmak ve korkudan bacaklarının titrediğini görmek için" bu eylemde bulunduğunu söylediği ifade edildi.



Polis sözcüsü de yakalandığı sırada Mizuta'nın, içinde 200 kadar böcek bulunan kavanozu boşaltmış olduğunu belirterek, "Polis böceklerin tam sayısını bilmiyor, çünkü çok fazlaydılar" dedi.



Mizuta'nın yakalandığında sırt çantasında içinde yaklaşık 3 bin 600 kadar böceğin bulunduğu 10 kavanozunun daha olduğu ortaya çıktı.



Adamın yakalanması ve vagonun temizlenmesi için trenin sadece 2,5 dakika geç kaldığı da belirtiliyor.

