-Böcek ve sinek kovucu piknik örtüsü DENİZLİ (A.A) - 10.09.2011 - Denizlili tekstilciler, piknikçiler için böcek ve sinek kovucu piknik örtüsü üretti. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Dal gazetecilere yaptığı açıklamada, Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirilen böcek kovucu kumaştan piknik örtüsü hazırladıklarını söyledi. Geliştirilen böcek kovucu piknik örtüsü sayesinde piknikçilerin açık havada sinek, haşere ve keneden uzak piknik yapabileceğini belirten Dal, 1,5 ile 2 metre ebadındaki piknik örtüsünün farklı amaçlarda da kullanılabileceğini söyledi. Dal, böcek kovucu kumaşta bir papatya türü olan krizantem çiçeğinden elde edilen piretrum maddesini kullandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: ''Sentetik olarak elde ettiğimiz maddeyi işletme şartlarında kumaşa uyguladık. Kumaş üzerinde aktif hale gelen piretrum maddesi koruyucu kalkan görevini üstleniyor. Böcek, sinek ve kene gibi insanları rahatsız eden böceklere direkt tesir eden madde, zararlıları sersemletiyor. Kullanılan bu madde bir firma tarafından tescilli olup, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmıştır. Her tip kumaşa uygulayabildiğimiz bu çalışma kokusuzdur ve memeli canlılara hiçbir zararı yoktur. Kumaşa uyguladığımız piretrum maddesi yıkamalara da dayanıklıdır.''