Böcek tartışması





T24- Deniz Akkaya, arabasına eski sevgilisi Efe Önbilgin tarafından dinleme cihazı yerleştirildiğini öne sürdü. Önbilgin iddiayı reddetti.









Hürriyet'in haberine göre, Deniz Akkaya, 1.5 yıl önce ayrıldığı, kızı Ayşe’nin babası Efe Önbilgin hakkında ilginç iddialarda bulundu. “2. Sayfa” adlı programa konuk olan Akkaya, Önbilgin’in arabasına dinleme cihazı yerleştirdiğini öne sürdü: “Bir ay önce Efe’nin aracılığıyla S&S Motor’dan araba aldım. Efe’nin Tan adlı bir arkadaşı yardımcı oldu. Araba iki gün sonra bozuldu. Tamire gittiğinde arabadan dinleme ve takip cihazı çıktı. Bunu Efe’ye telefon mesajıyla ilettim. ‘Arabamdaki sorunun ne olduğu ortaya çıktı. Bil bakalım neymiş? Arabamdan dinleme ve takip cihazı çıktı’ dedim. O da bana ‘Bunun benimle ilgisi yok. Bu arabanın ilk sahibinin kim olduğunu öğreneceğim’ dedi. Sonra beni arayıp ‘Arabanın ilk sahibi Ali Taran’mış. Arabanın içindeki dinleme cihazının akıbeti ortaya çıktı’ dedi. Buna inanmadığımı, bunun ondan kaynaklandığını söyledim.”

Belgelerle ispatlarım

Efe Önbilgin ise eski sevgilisinin iddialarını yalanladı. “Böyle Bir Şey Var mı?” programına konuşan Önbilgin, “Arabasına dinleme cihazı koydurttuğum doğru değil. Bunun doğru olmadığını, o arabanın aldığı firma çıkışlarını size göndererek ispatlarım. Neresine cihaz taktırmışım, böyle bir şey olabilir mi? Bu arada mahkemenin öngördüğü nafakayı da kuruşuna kadar veriyorum” dedi.





Önbilgin, işadamı Eyüp Sabri Çarmıklı ile aşk yaşadığı haberleri üzerine Deniz Akkaya’yı azarladığı iddiasına da şu yanıtı verdi: “Deniz’in ne dediği ve ne yaşadığı beni ilgilendirmiyor. Deniz, benim kızımın annesidir ve hayatımın sonuna kadar da kızımın annesi olarak kalacaktır. Beni onun yaşadığı ilişki falan ilgilendirmiyor. Beni kızım ilgilendiriyor. Üç gündür yapılan haberlerden dolayı çok üzülüyorum ve çok da sinirleniyorum. Ayşe ileride büyüyecek, bunların hepsini okuyacak. Ben Deniz için de üzülüyorum. Sürekli onun hakkında haberler yapıyorlar. O bir anne. Lütfen bunu unutmayın.”