Böcek soruşturmasına yayın yasağı getirildi

Arzu Yıldız / Ankara

2012 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ofisinde bulunan ve "böcek" olarak anılan ortam dinleme cihazlarıyla ilgili olarak Ankara TMK.10. Maddesiyle Yetkili Savcılığı'nca yürütülen soruşturmaya yayın yasağı getirildi.

Yetkili savcılar soruşturmayla ilgili yayın yasağı getirilmesi talebiyle Ankara Özgürlük Hakimliği'ne müracaat ettiler. Talebi değerlendiren Ankara 3. Nolu Özgürlük Hâkimliği soruşturmaya ‘yayın yasağı’ getirilmesine karar verdi. Hâkimlik soruşturmanın gizliliği hükmüne de atıfta bulunarak talebi yerinde buldu.