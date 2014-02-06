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Böcek soruşturmasına yayın yasağı getirildi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan ve "böcek" olarak anılan dinleme cihazına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yayın yasağı konuldu

06 Şubat 2014 20:15

Arzu Yıldız / Ankara
 
2012 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ofisinde bulunan ve "böcek" olarak anılan ortam dinleme cihazlarıyla ilgili olarak Ankara TMK.10. Maddesiyle Yetkili Savcılığı'nca yürütülen soruşturmaya yayın yasağı getirildi. 
Yetkili savcılar soruşturmayla ilgili yayın yasağı getirilmesi talebiyle Ankara Özgürlük Hakimliği'ne müracaat ettiler. Talebi değerlendiren Ankara 3. Nolu Özgürlük Hâkimliği soruşturmaya ‘yayın yasağı’ getirilmesine karar verdi. Hâkimlik soruşturmanın gizliliği hükmüne de atıfta bulunarak talebi yerinde buldu.
 

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