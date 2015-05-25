'Böcek davası'nda sürpriz gelişme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazı konulmasıyla ilgili 13 kişi hakkında açılan davanın altıncı duruşması sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları iki sanık hakkındaki şikayetlerini geri aldı. Dava 1 Haziran'a ertelendi.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ara kararında, varsa soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerini, aksi halde esas hakkındaki görüşünü bildirmesi için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Duruşma 1 Haziran 2015 saat 15.00'e ertelendi.