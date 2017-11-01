Boca Juniors taraftarı stada girmek için açtığı delikte sıkışıp kaldı

Arjantin takımlarından Boca Juniors’un, Belgrano ile oynadığı maçta taraftarların stada duvarı delerek girmesi ilginç görüntülere neden oldu.

Pazar günü La Bombonera Stadı’nda oynanan maç öncesinde, stada girmek isteyen taraftarlar ilginç bir yöntem geliştirdi. Stadın tribün bölümüne geçilebilen bölgesine delik açan taraftarlar, buradan içeriye girmeye çalıştı. Ancak taraftarlardan birinin deliğe sıkışması olayları ilginç bir hale getirdi.

Sıkışan taraftarı arkadaşları kurtarmaya çalışırken bir başka taraftar ise görüntüyü kameraya kaydetti.

Boca Juniors karşılaşmayı 4-0 kazandı.