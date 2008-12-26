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Yaşam

Böbrek taşı ameliyatında bağırsağı delindi

Gazeteci Aytaç Can’ın, böbreğindeki taşın alınması için yapılan ameliyatta bağırsağının delindiği öğrenildi.

26 Aralık 2008 02:00

Gazeteci Aytaç Can’ın, böbreğindeki taşın alınması için yapılan ameliyatta bağırsağının delindiği öğrenildi.

Star Haber'de muhabir olarak görev yapan Can, böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Can’ın sağ böbreğindeki taş, kapalı ameliyat yöntemiyle alındı.

Ameliyat sonrasında şiddetli ağrı şikâyetiyle muayene edilen Can, ameliyat yarasının çevresinden iltihap gelmesi üzerine, bir genel cerrah tarafından yeniden ameliyat edildi.

Can’ın bağırsağının ilk ameliyat sırasında delindiği belirlendi.

Yetkililer, Can’ın tedavisinin sürdürüldüğünü ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, bu gibi ameliyatlarda yüzde 1-5 oranında benzer durumlarla karşılaşılabileceğini bildirdi.

Eşi Özlem Can da yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Aytaç Can’ın henüz konuşamadığını ifade etti.

(AA)

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