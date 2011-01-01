Böbreğini ver serbest bırakalım!..

T24 - Müebbet hapis cezası verilen siyahi kız kardeşlerden birine böbreğine karşılık özgürlük teklif edildi.

ABD’de Mississippi eyaleti Valisi Haley Barbour, silahlı soygun suçundan müebbet hapis yatan 2 kız kardeşten birinin serbest bırakılması için alışılmamış bir teklifte bulundu. Barbour’un, iki kız kardeşten birinin, diyaliz makinesine bağlı yaşayan diğerine böbreğini bağışlamasını şart koşması tartışma yarattı.

Sadece 11 dolar çalan siyahi kız kardeşler Jamie ve Gladys Scott’a verilen müebbet hapis cezası, geçmişte ırkçılığın yoğun olduğu Mississippi’de ve bütün ülkede Afrika kökenli Amerikalılar arasında tepki yaratmıştı. Verilen cezanın işlenen suç için çok ağır olduğunu savunan insan hakları örgütleri valinin teklifini sevinçle karşılarken uzmanlar, hukuk ve etik açısından endişelerini dile getirdiler.

16 yıldır hapiste olan 36 yaşındaki Jamie Scott, her gün diyaliz makinesine bağlanıyor ve bunun devlete maliyeti yılda yaklaşık 200 bin dolar. Vali Barbour, sağlık durumu nedeniyle Jamie Scott’un cezasının ertelenmesini kabul ederken, 38 yaşındaki Gladys Scott’un bir yıl içinde kardeşine böbreğini bağışlamasını istiyor. Böbreğini bağışlama teklifinin ilk olarak Gladys Scott’tan geldiği ve erken tahliyesi için verdiği dilekçeyle gönüllü olduğu öğrenildi.

Organ naklinin etik sonuçları üzerinde çalışan Pensilvanya Üniversitesi Biyoetik Merkezi Başkanı Arthur Caplan, “Hiç böyle bir şey duymadığını” söyleyerek valiye tepki gösterdi. Caplan, teklif Gladys Scott’tan gelmesine rağmen, kendisi özgür olmadığı, son dakikaya kadar fikrini değiştirme şansı bulunmadığı ve özgür kalması için kendisine şart koşulduğu için yasalara aykırı davranıldığını savundu.

New Jersey Hackensack Üniversitesi’nde organ nakli şefi ve Organ Paylaşımı Birleşik Ağı Etik Komitesi Başkanı olan Dr. Michael Shapiro da organ naklinin, bir kişinin serbest bırakılması için şart koşulacak bir konu olmadığını söyleyerek tartışmaya katıldı. Böbrek naklinin uyumsuzluk nedeniyle gerçekleşememesi halinde ne yapılacağı da soru işareti. Valinin sözcüsü Dan Turner, kız kardeşlerin kanlarının uyuştuğunu, ancak dokularının uyuşup uyuşmadığının belirlenmesi için testler yapılması gerektiğini söyledi. Turner, doku uyuşmazlığı durumunda ne yapılacağı konusunun ise zamanı geldiğinde ele alınacağını belirtti.



