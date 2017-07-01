Böbreğini satmak için İstanbul'a geldi; itiraf etti, çete çökertildi!

İnternette gördüğü ilan üzerine böbreğini satmak için Antalya’dan İstanbul’a gelen Mustafa S. (33), polisin kontrolü sırasında sahte kimlikle yakalandı. Mustafa S.’nin itiraflarıyla, organ mafyası ortaya çıkarılıp çökertildi.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te Mustafa S.’yi (33) sahte bir kimlikle yakaladı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Gözaltına alınan Mustafa S., polis sorgusunda böbreğini satmak için İstanbul’a geldiğini itiraf etti. Mustafa S., organ mafyasının deşifre edilmesi için polise bildiklerini anlatmayı kabul etti. Gencin verdiği bilgiler üzerine yapılan operasyonla, sahte kimliklerle başkalarına ait böbrekleri satan organ mafyası ortaya çıkartıldı. İstanbul’da düzenlenen operasyonda, çete lideri Lokman S. ile çete üyeleri M.K., G.Y., H.S. ve H.G. kıskıvrak yakalandı.

‘25 bin lira borcum vardı’

Böbreğini çeteye satmak isteyen Mustafa S., yaşadıklarını HABERTÜRK’e şöyle anlattı: “Antalya’da camcılık yapıyorum. 15 yaşımdayken babamı kaybettim. Ailemin sorumluluğu omuzlarıma bindi. Evliliğim, parasızlık nedeniyle bitti. İzmir’de okuyan kardeşlerime para gönderemedim. Beni arayıp ‘Bizi evden attılar, arkadaşlarımızın yanına sığındık’ dediler. Piyasaya 25 bin lira borçlanmıştım. Çare ararken, internette 25 bin TL’ye böbreğini satanların ilanlarını gördüm. İstek gönderdim. Benden vesikalık fotoğraf istediler. Çektirip onlara attım.”

Daha sonra bir kişinin otobüs bileti gönderdiğini ve İstanbul’a geldiğini anlatan Mustafa S., “Beylikdüzü’nde bir eve götürdüler. Beni karşılayan kişi, üzerinde fotoğrafım bulunan sahte kimlik kartını bana verdi. ‘Senin yeni ismin bu’ dedi. Evde 5 kişi daha vardı. Hepsi zor durumdaydı. Bizi götürdükleri evden hava almak için dışarı çıktım. Polis uygulamasına denk geldim. Ehliyetimi verdim, polis cüzdanımdaki sahte kimliği de gördü. Gözaltına alındım” dedi.

Ameliyathaneye polis baskın yaptı

Mustafa S. şöyle devam etti: “Böbreğimi satmak için İstanbul’a geldiğimi ve çete üyelerinin kimliği verdiğini söyledim. Polis, çeteyi ortaya çıkarmak için onlara yardımcı olmamı istedi. O andan sonra her adımı polise bildirdim. Sivil polisler hastanede, sokakta nereye gitsek bizi izledi. 10 gün kadar hastane tahlillerimiz devam etti. Tam nakillerin yapılacağı gün polis operasyon düzenledi. Böbrek nakli olacak kişi ile bizi fark ettirmeden ameliyathaneden çıkarttı. Biz ameliyathanedeymişiz gibi yaparak organ mafyasını suçüstü yakaladı.”

Polise yardımcı olarak organ mafyasını ortaya çıkaran Mustafa S.’ye yapılacak soruşturma kapsamında dava açılıp açılmayacağı belli olacak.

70 bin liraya satıyorlar

Gözaltına alındıktan sonra lideri ve üyeleri mahkemece tutuklanan çetenin yöntemi de ortaya çıkartıldı. Buna göre çete üyeleri, sosyal medya üzerinden maddi zorluk yaşayan ve böbreğini satılığa çıkaran kişilerle ileti- şim kuruyor. Daha sonra 20-25 bin TL karşılığında böbreği alarak sahte kimliklerle başka bir hastaya 70 bin TL para karşılığında nakil yaptırıyor. Çete üyelerinin böbreğini satan kişiye organ nakli olacak kişinin bir yakınının ismiyle sahte kimlik çıkartıyor. Böylece nakil “Organ Etik Kurulu”na müracaat etmeden yapılıyor.

Sosyal medyadan başta böbrek olmak üzere yapılan organ satışı da polis tarafından soruşturuluyor. Polisin operasyonlarına rağmen, organlarını satmak isteyen kişiler sosyal medya üzerinden grup oluşturarak ilan veriyor