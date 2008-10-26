Bobo'nun 50. gol stresi



Beşiktaş formasıyla 49 gole imza atan Brezilyalı golcü Bobo, son 4 maçta golü adeta unuttu. Bobo, son golünü Gaziantepspor maçında attı





Beşiktaş'ın golcü oyuncularından Bobo 50. gol stresini yaşarken, Holosko ise performansıyla geçen sezonu arattı.



Siyah-beyazlı takımın şu anki en golcü oyuncusu olan ve takımı adına 49 gol atan Bobo, son 4 maçta adeta golü unuttu.



Son golünü 4. haftada Gaziantepspor maçında atan Brezilyalı oyuncu, kalan 4 karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı.



Hacettepe maçında kadroda olmasına rağmen oynama şansı bulamayan genç oyuncu, şans bulduğu diğer maçlarda ise golden uzak kaldı ve 50. gol heyecanını tadamadı.



Ligin ilk haftasında Antalyaspor karşısında 2 gol atarak sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlı oyuncu, Gaziantepspor karşısında da gol bularak 3. gole ulaşmıştı.



Beşiktaş'ın UEFA Kupası'nda Bosna Hersek'in Siroki Brijeg ile yaptığı rövanş maçında da golünü atan Bobo, böylece bu sezonki 4. golüne ulaşmasına rağmen sonraki karşılaşmalarda skorer özelliğinden uzak kaldı.



Ligde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarını boş geçen Brezilyalı futbolcu, UEFA Kupası'nda da Ukrayna'nın Metalist Kharkiv ekibiyle rövanşta yapılan maçta golden uzak kaldı.



HOLOSKO DA DÜŞÜŞTE



Siyah-beyazlı takımda Bobo, 50. gol stresiyle golü unuturken, Slovak oyuncu Filip Holosko ise kötü performansıyla dikkatleri çekti.



Geçen sezon devre arasında Manisaspor'dan transfer edilen ve ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla isabetli bir transfer olduğunu kanıtlayan Holosko, bu sezon ise geçen sezonu arattı.



İstikrarlı futbolunun yanı sıra 2007-08 sezonunda gol noktalarında da takımına katkı sağlayan Slovak oyuncu, bu sezon ise özellikle ilk haftalarda sağ kanatta oynamanın sıkıntılarını yaşadı.



Gerçek pozisyonu dışında görev alan Holosko, inişli çıkışlı grafiğiyle istikrarı yakalayamadı.



Ligde geçen yıl ikinci yarıda Beşiktaş formasıyla 17 maçın 16'sında görev alan ve bunların 15'ini 90 dakika oynayan Holosko, rakip filelere 7 gol atmıştı.



Fortis Türkiye Kupası'nda 5 maçta forma şansı bulan genç yıldız, 2 gol atarak başarılı bir grafik çizmişti.



Geçen sezonki performansının ardından bu sezon patlama yapması beklenen Holosko, istikrarlı futbolundan uzak kaldı. 2008-09'da ligdeki 7 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıkan ve bunların sadece 1'ini tamamlayabilen Holosko, şimdiye dek 2 gol kaydedebildi.



Holosko, UEFA Kupası'nda ise 4'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla İstanbul'da yapılan maçta attığı golle, sadece bir kez bu sevinci yaşayabildi.



Geçen sezon hem istikrarlı futbolu, hem de golcü kimliğiyle taraftarların yüzünü güldüren Slovak oyuncu, bu sezon ise istikrardan uzak oyunun yanı sıra gol noktalarında da etkisiz kaldı.

