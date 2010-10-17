-BOBO: "GUTİ'NİN PASLARINI ARADIM" İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Manisaspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş'ta golcü oyuncu Bobo, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Guti'nin yokluğunu hissettiklerini söyledi. Bobo, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını, ikinci golü yedikten sonra Tabata'nın kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından kendileri için ''işlerin karıştığını'', yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince de mağlup olduklarını kaydetti. Bir basın mensubunun sorusu üzerine Bobo, ''Hangi takımda oynarlarsa oynasınlar Quaresma ve Guti'nin yokluğu hissedilir. Guti'nin paslarını aradığımı söyleyebilirim. Quaresma'nın da kendine özgü oyununu aradık'' şeklinde konuştu. Bobo, tek ya da çift forvetle oynama konusunun teknik direktörün tercihi olduğunu, ancak kendisinin çift forvetle oynamayı tercih ettiğini dile getirdi. -MANİSASPOR CEPHESİ- Manisaspor'da Burak Özsaraç ise lige verilen arada Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmaya iyi şekilde hazırlanma fırsatı bulduklarını kaydederek, ''Kayserispor maçından sonra mutlak galibiyet için geldik. Beşiktaş'ın savunmasının öne çıktığını biliyorduk. Araya atacağımız toplara çalıştık. 2 gol de bu şekilde geldi. Kazanmamız önemliydi. Daha yukarılara oynamak istiyoruz'' dedi. Kaleci İlker Avcıbay ise Manisaspor'un lige iyi başlamadığını kaydederek, ''Trabzonspor ve bu galibiyetle üzerimizdeki olumsuz imajı değiştirmeye başladığımızı düşünüyorum. '' dedi.