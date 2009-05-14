Bobo ve Holosko Beşiktaş'ı uçuruyor

Nobre'nin sürpriz sakatlığı sonrası forvette sıkıntı yaşayan Beşiktaş'a, son dönemde Bobo ve Holosko'nun golleri adeta hayat veriyor.



Siyah-beyazlılar, son haftalarda golcü kimliklerini ön plana çıkaran Bobo-Holosko ikilisinin performanslarıyla çifte kupa hedefine emin adımlarla ilerliyor.



Fortis Türkiye Kupası finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi dün akşam 4-2 yenerek sezonun ilk kupasını müzesine götüren Beşiktaş'ta, Bobo 2 gol 1 asist, Holosko da 1 golle kupanın kazanılmasında çok büyük pay sahibi oldu.



Brezilyalı Bobo ile Slovak Holosko, sezon başından bu yana Turkcell Süper Lig'de 9'ar gol atarken, Fortis Türkiye Kupası'nın kazanılmasında da golleriyle ön plana çıktılar. Bobo, kupada bu sezonun 7 golle en golcü ismi olurken, Holosko da 4 kez rakip fileleri havalandırdı.



Beşiktaş'ın formda ikilisi, özellikle Nobre'nin sakatlığı nedeniyle oynayamadığı son maçlarda attığı gollerle siyah-beyazlı camiaya umut veriyor.



Filip Holosko, siyah-beyazlıların son 5 resmi maçını da gol yollarında boş geçmedi. Fortis Türkiye Kupası yarı final rövanşında Ankaraspor ve dünkü final maçında Fenerbahçe filelerini birer kez havalandıran Holosko, ligde ise Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Ankaraspor önünde birer kez gol sevinci yaşadı.



Bobo ise, son dönemde ligde Kocaelispor, Eskişehirspor ve Ankaraspor filelerini deplasmanda birer kez havalandırdı, dünkü kupa finalinde ise 2 golle ön plana çıktı.

