-BOBO: SCHUSTER TEK PATRON İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Bobo, teknik direktör Bernd Schuster'in takımın tek patronu olduğunu ve verdiği her karara saygı duyduğunu söyledi. Bobo, siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, bugün bir gazetede kendisiyle ilgili çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde teknik direktörümüz Bernd Schuster kadro ile ilgili kararını bana BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde iletti. Bu kararın ardından ne kendisi ile ne de yakın çevremle verilen bu karara ilişkin hiçbir şey konuşmadım. Sayın Schuster takımımızın tek patronudur. Verdiği her karara futbolcu olarak saygı duydum ve duymaya da devam edeceğim'' diye konuştu. ''Ben takımımızın taktik dizilişini ve kadro yapısını eleştirmekle değil, sadece bana verilen görevi saha içinde, yedek kulübesinde gerekirse tribünde yerine getirmekle görevliyim'' diyen Bobo, ''Haberin geçtiği gazetenin temsilcisi ile hiçbir şekilde konuşmadım. Dolayısıyla bugün benim ağzımdan yazıldığı iddia edilen haber tamamen hayal ürünüdür. Beşiktaş camiasından bu haberi dikkate almamalarını rica ederim'' diyerek sözlerini tamamladı.