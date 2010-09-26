-BOBO MEDİCAL PARK ANTALYASPOR MAÇLARINI SEVİYOR İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Deivson Rogerio da Silva ''Bobo'', Türkiye kariyerinde resmi maçlarda Medical Park Antalyaspor'a 11. golünü attı. Siyah-beyazlı forma altında daha önce Antalyaspor filelerini 9 kez havalandıran Bobo, bu akşam attığı 2 golle, gol sayısını 11'e çıkardı. Bobo, bu gollerden 8'ini Süper Lig'de, 3'ünü ise Türkiye Kupası'nda kaydetti. Bobo'nun, Antalyaspor'a attığı goller şöyle: 2006-2007 Sezonu: Antalyaspor-Beşiktaş: 4-4 (Süper Lig) 3 Gol 2008-2009 Sezonu: Antalyaspor-Beşiktaş: 2-3 (Süper Lig) 2 Gol Antalyaspor-Beşiktaş: 0-2 (Türkiye Kupası grup) 2 Gol Beşiktaş-Antalyaspor: 3-1 (Türkiye Kupası çeyrek final) 1 Gol 2009-2010 Sezonu: Antalyaspor-Beşiktaş: 0-1 (Süper Lig) 1 Gol 2010-2011 Sezonu: Beşiktaş-Antalyaspor: 2-1 (Süper Lig) 2 Gol