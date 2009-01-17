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Spor

Bobo İspanya yolunda mı?

Beşiktaş Yönetimi’nin, Brezilyalı golcü Bobo’yu İspanya’nın Racing Santander Kulübü’ne teklif ettiği ortaya çıktı.

17 Ocak 2009 02:00


Beşiktaş Yönetimi’nin, Brezilyalı golcü Bobo’yu İspanya’nın Racing Santander Kulübü’ne teklif ettiği ortaya çıktı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; İspanyol Diaroas gazetesi, siyah - beyazlı külübün Bobo için Santander’den 6 milyon dolar istediğini ileri sürdü. Haberde, Beşiktaş’ın Bobo’dan kurtulmak için Racing Santander’in kapısını çaldığı, “Paranız yoksa Bobo’yu şimdilik kiralık olarak alın, sezon sonunda bonservis için masaya otururuz” teklifinde bulunduğu yazıldı.

Gazete, Beşiktaş’ın 6 milyon dolarlık bonservis ücretinde indirim yapmaya hazır olduğunu da belirtti. Haberde ayrıca kulübüyle uzun süredir sorun yaşayan Bobo’nun Racing Santander Kulübü’ne menajeri aracılığıyla “Beni buradan alın” mesajını yolladığı da belirtildi. İspanyol ekibinin Beşiktaş ile 3.5 milyon euroya el sıkışabileceğini, Josebe Diaz adlı bir kişiyi de görüşmeler için görevlendirdiği ifade edildi.

Bu arada Newcastle United ise Geremi’nin transferi için Beşiktaş Kulübü ile görüşmelerin tekrar başladığını duyurdu. Genel Menajer Joe Kinnear, Beşiktaş’ın ısrarı üzerine tekrar masaya oturduklarını, pazarlıkların mutlu sonla bitebileceğini belirtti. Geremi’nin de Türkiye’ye geri dönmek istediği, Newcastle United’ta ciddi sorunları bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği gurbetçi futbolcu Erkan Zengin’in transferi konusunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na bir yazı gönderdi ve “İsveç futbol takımlarından Hammarby Kulübü profesyonel oyuncusu Erkan Zengin’in transferi konusunda kendisi ve kulübü ile görüşmelere başlanmıştır” denildi.

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