Bobo, G.Saraya mı gidecek?

T24 - Brezilyalı golcüyle henüz sözleşme yenilemediklerini söyleyen Beşiktaş İkinci Başkanı Metin Keçeli, “Galatasaray ile görüşebilir, bu hakka sahip” dedi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Metin Keçeli, Brezilyalı golcüleri Bobo’yla henüz anlaşma yapmadıklarını söyledi. Radyospor’a konuşan Keçeli, “Bobo’yla yeni sözleşme konusunda görüşmeler oluyor. Kendisini Türk vatandaşlığına geçirebiliriz. Galatasaray’la temasta olabilir. Profesyonel futbolcunun istediği takımla görüşme hakkı vardır. Bobo’nun geleceğinin ne olacağını 15-20 gün içerisinde göreceğiz. Kesin anlaşacağız diyemem” dedi.

Keçeli, Yıldırım Demirören’den aldığı bilgiye göre de Simao ve Almeida transferlerinin bittiğini söyledi. Keçeli, “Hiçbir pürüz yok. Bu iki futbolcu Beşiktaş forması giyecek” diye konuştu.





