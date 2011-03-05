-BOBO GOLE HASRET İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Bobo, Spor Toto Süper Lig'deki gol özlemine yarınki Trabzonspor maçıyla son vermeyi amaçlıyor. Bu sezon Süper Lig'de takımı adına 7 gole imza atan Bobo, 4 ayı aşkın süredir ligde gol sevinci yaşayamıyor. İlk yarının sonlarında sakatlığı nedeniyle takımındaki yerini alamayan, devre arasında Almeida'nın transferiyle zaman zaman yedeğe çekilen Bobo, Süper Lig'deki son golünü 31 Ekim 2010 tarihinde Sivasspor filelerine gönderdi. Brezilyalı futbolcu, tam 125 gündür lig maçlarında gol atamıyor. -TRABZONSPOR 7 GOLÜ VAR- Beşiktaş'a 2005-2006 sezonunun devre arasında gelen ve Türkiye'de 6. sezonunu geçiren ''Bobo'' lakaplı Deyvison Rogerio da Silva, yarınki rakipleri Trabzonspor'a daha önce 7 gol atma başarısını gösterdi. Türkiye kariyerinde her sezon Trabzonspor'a en az 1 gol atan 26 yaşındaki Bobo, bordo-mavili takımın filelerini 6'sı Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 7 kez havalandırdı.