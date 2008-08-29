Bobo boş geçmiyor

Bobo Beşiktaş'ta, Avrupa kuplarında geçmişte 6'şar golü bulunan efsane futbolcular Metin Tekin ile Feyyaz Uçar'ı geride bırakırken, Mehmet Özdilek ile de aynı gol sayısına ulaştı.



Bobo karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, takımda golü kimin attığının önemli olmadığını kaydederek, ''Delgado ve Serdar Özkan'ın da emekleri büyüktü'' dedi.



Brezilyalı futbolcu, tek forvet oynamasıyla Beşiktaş'ın hücum gücünün azalıp azalmadığı sorusuna ise, ''Bu konu teknik direktörün kendi seçimidir. O sistemini belirler, oyuncuları sahaya sürer, biz de görevimizi yaparız'' yanıtını verdi.





RESMİ MAÇLARDA FİRE YOK

Beşiktaş, bu sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazanmayı bildi. UEFA Kupası 2. ön eleme turunda NK Siroki Brijeg'i 2-1 ve 4-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlılar, Turkcell Süper Lig'de ise sezona 3-2'lik Antalyaspor galibiyetiyle başladı.