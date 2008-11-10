Bobcats'de kabus sürüyor





Charlotte Bobcats kaybetmeye devam ediyor. Takımın bir numaralı yıldızı Gerald Wallace'ı takas edeceği iddia edilen Bobcats, sahasında konuk ettiği Toronto Raptors'a 79-89 mağlup oldu.



Kanada ekibi yıldızı Chris Bosh'un başarılı oyununun yanına Avrupalı yıldızlarının etkili oyununu ekledi ve kazanan taraf oldu.



Raptors 2008/09 sezonunun 6. karşılaşmasında 4. galibiyetine uzandı. Bobcats ise 6. maçından 4. kez boynu bükük ayrıldı.



Charlotte Bobcats: D.J. Augustin 14 sayı-4 asist, Raymond Felton 12 sayı-6 asist-3 ribaund, Jason Richardson 12 sayı-5 ribaund-4 asist, Jared Dudley 10 sayı-4 ribaund, Emeka Okafor 7 sayı, Adam Morrison 7 sayı, Matt Carroll 7 sayı, Gerald Wallace 6 sayı, Shannon Brown 2 sayı, Nazr Mohammed 2 sayı.



Toronto Raptors: Chris Bosh 30 sayı-15 ribaund-3 asist, Andrea Bargnani 18 sayı-5 ribaund-3 blok, Jose Calderon 13 sayı-7 asist, Jamario Moon 10 sayı-9 ribaund-3 asist, Anthony Parker 9 sayı, Jermaine O'Neal 5 sayı, Jason Kapono 2 sayı.



1. periyot: 19-20

2. periyot: 26-20

3. periyot: 22-23

4. periyot: 12-26



