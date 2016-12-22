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Spor

Bobby Dixon, Wilbekin'e kafa attı!

Darüşşafaka Doğuş'un Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşmada iki oyuncu da teknik faulle cezalandırıldı

22 Aralık 2016 13:23

Euroleague'e oynanan Fenerbahçe - Darüşşafaka karşılaşmasında Bobby Dixon, Scotty Wilbekin'e kafa atınca saha bir anda karıştı.

Fenerbahçe-Darüşşafaka maçında Bobby Dixon ile Scotty Wilbekin arasında ikinci periyodun bitmesine yaklaşık 4 dakika kala gerilim yaşandı. Fenerbahçeli Bobby Dixon, Darüşşafaka Doğuş'tan Scottie Wilbekin'e kafa attı.

 

Adrien Moerman diskalifiye edildi

 

İki oyuncu arasında itiş kakış ile başlayan gerilime diğer oyuncular da dahil oldu. Bir süre saha içinde yaşanan fiziksel tartışma sonrası hakemler tarafları yatıştırdı.

Hakemler gerilim sona erdikten sonra pozisyonu izledi ve Bobby Dixon, Scotty Wilbekin ve Jan Vesely'yi teknik faulle cezalandırdı.

Darüşşafaka Doğuş'tan Adrien Moerman ise olaylar esnasında hakem izin vermeden sahaya girdiği için diskalifiye edildi.

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