Bob Dylan, yılan hikâyesine dönen Nobel ödülünü sonunda alacak

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan, daha önce törene katışmayacağını açıkladığı tartışma yaratan Nobel Edebiyat Ödülü'nü sonunda almayı kabul etti.

BBC'nin geçtiği habere göre Dylan, bu hafta sonu İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

Dylan'ın ödül için bir konuşma metni hazırlamadığı, bir ses kaydı ile teşekkür edeceği belirtildi.

Hiçbir medya kuruluşu

törene katılmayacak

Akademi'den yapılan açıklamada, ödül töreninde hiçbir medya kuruluşu yer almayacak. Yalnızca Bob Dylan ve Akademi üyeleri katılacak.

Sessizliği gizeme dönüşmüştü

13 Ekim'de ödüle hak kazandığının açıklanmasının ardından Dylan sessizliğe bürünmüş, törene gidip gitmeyeceği bir gizeme dönüşmüştü.

75 yaşındaki ünlü şarkıcı ekim ayının sonunda ortaya çıkıp, ödülün kendisine verilmesinin 'nutkunun tutulmasına neden olduğunu' söylemişti.

Dylan, İngiliz gazetesi Daily Telegraph'a 'eğer mümkün olursa ödülü almak için törene gitmeye niyeti olduğunu' belirtmişti.

Nobel Akademisi ise Dylan'ın ödül törenine katılıp katılmayacağına karar vermediğini açıklamıştı.

Akademi, Bob Dylan'ı "Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdiğini" belirterek ödüle layık bulmuştu.

69 albümü var

Gerçek ismi "Robert Allen Zimmerman" olan 75 yaşındaki Bob Dylan'ın, "Mr. Tambourine Man'', "All Along the Watchtower", "Like a Rolling Stone" gibi unutulmaz birçok şarkısı bulunuyor.

Bob Dylan, 1962 yılından bu yana toplam 69 albüm yayınlamıştı.

Dylan'ın bugüne dek 11 Grammy ile "Things Have Changed" isimli şarkıyla kazandığı bir de Oscar ödülü bulunuyor.

Bob Dylan, ABD'de 1960'larda ortaya çıkan muhalif ve gelenek yıkıcı şair ve yazarlardan oluşan Beat Kuşağı'nın da temsilcileri arasında.