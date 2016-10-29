Bob Dylan, sonunda Nobel’i kabul etti

Bob Dylan, Nobel Edebiyat Ödülü’yle ilgili sessizliğini sonunda bozdu. Dylan, 16 günün ardından ödülü kabul ettiğini açıkladı.

Nobel Komitesi’nden yapılan açıklamada, ödülü kabul ettiğini belirten Dylan’ın aralık ayında Stockholm’da düzenlenecek ödül törenine katılıp katılmayacağına karar vermediği belirtildi.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bob Dylan'a verilmesi ve ünlü şarkıcının ödülün ardından sessizliğe bürünmesi çok konuşuldu, tartışılmıştı. Bob Dylan, Edebiyat Ödülü sahiplerini belirleyen İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi içinde de çatlağa neden olmuştu.