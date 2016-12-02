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Kültür-Sanat

Bob Dylan, Nobel Heyeti'nden sonra Obama'ya da "Hayır" dedi

Obama 2012 yılında Dylan’a Başkanlık Özgürlük Madalyası takdim etmişti

02 Aralık 2016 16:59

Nobel Edebiyat Ödülü’nü almak için İsveç’e gitmeyeceğini açıklayan müzisyen Bob Dylan, ABD Başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’da düzenlediği davete de mazeret göstermeden katılmadı.

Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen dünyaca ünlü müzisyen Bob Dylan, ödülünü almak üzere, 10 Aralık’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek ödül törenine gitmeyeceğini açıklamıştı.

Ödülü kazandığının açıklanmasının ardından bir süre sessiz kalmasıyla tepki uyandıran ve törene gitmeyeceğini açıklayan Dylan’ın Obama’nın davetine gidip gitmeyeceği de merak ediliyordu.

NTV'de yer alan habere göre, 75 yaşındaki ABD’li müzisyen, ABD Başkanı Barack Obama’nın dün Beyaz Saray’da verdiği davete de katılmadı. Obama, Nobel ödülü kazanan ABD’lilerle törenden önce bir araya gelecekti.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, dün yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki Bob Dylan bugün Beyaz Saray’da olmayacak. Onun için herkes rahatlayabilir” dedi.

Earnest, Dylan’ın davete katılmama gerekçesini açıklamadığını, ancak sanatçı ile Başkan Obama’nın daha önce bir araya geldiğini ve başkanın bu karşılaşmadan büyük keyif aldığını söyledi.

Obama 2012 yılında Dylan’a Başkanlık Özgürlük Madalyası takdim etmişti. 

Obama daha önce Dylan ile karşılaşma anını anlatırken, “Geldi, The Times They are a Changin’ şarkısı çaldı, şarkısını bitirdi, sahneden indi, elimi sıktıi hafifçe gülümsedi ve gitti. Hepsi bu kadardı. Bu bizim tek etkileşimimiz oldu. sonra düşündüm: Bob Dylan böyle seviliyor. Size yardakçılık yapmasını ve size sırıtmasını istemezsiniz. Her şeye karşı belli bir mesafede kalmasını istiyorsunuz” demişti.

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