Bob Dylan'ın kaleme aldığı mektup ve şarkı sözleri 495 bin dolara satıldı

T24 Dış Haberler

Bob Dylan'a ait mektuplar, kullanılmamış şarkı sözleri ve kendi el yazısıyla 'Blowin' in the Wind' şarkısının sözleri açık artımada yaklaşık 500 bin dolara satıldı.

Satılan belgeler Dylan'ın geçen sene hayatını kaybeden yakın dostu gitarist Tony Gloer'a aitti.

Boston merkezli RR Auction tarafından satılan ürünler bir hafta süren açık artırmanın sonunda toplamda 495 bin dolara alıcı buldu.

Açık artırmada en pahalıya satılan belge 'Blowin' in the Wind' şarkısının sözlerini Dylan'ın kendi el yazısıyla kaleme aldı belge oldu. Altında Dylan'ın imzası bulunan 2011 tarihli belge 108 bin 254 dolara satıldı.

Belgeler arasında Glover'ın Dylan ile yaptığı daha önce yayımlanmamış bir söyleşi de bulunuyordu. Bu söyleşide Dylan'ın 1971 tarihli ünlü "Lay Lady Lay" şarkısını Barbara Streisand için yazdığını belirttiği ortaya çıktı.

Söyleşide Dylan, aslında Robert Zimmerman olan adını ABD'deki yahudi karşıtlığı nedeniyle değiştirdiğini ifade etti.