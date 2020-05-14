Boateng, indirime gitmeye sıcak bakmıyor

Ekonomik olarak zor zamanlardan geçen Beşiktaş, takımın yıldız isimlerinden Boateng'in 10 maç oynaması halinde 1 yıl uzayacak anlaşmasında indirime gitmek istiyor ancak Ganalı oyuncu buna yanaşmıyor.Geldiği günden bu yana Beşiktaş'ta oynamaya dair sıcak mesajlar veren yıldız futbolcunun cephesinden sızan

Geldiği günden bu yana Beşiktaş'ta oynamaya dair sıcak mesajlar veren yıldız futbolcunun cephesinden sızan bilgiler, Borateng'in indirime gitmeye sıcak bakmadığı yönünde.

Anlaşmaya göre tecrübeli oyuncu, 10 maçta oynarsa kontratı, 1.7 milyon Euro garanti ücretle bir yıl daha uzayacak. Mali sıkıntıda olan Beşiktaş, bunu 800 bin Euro bandına çekmek istese de Boateng'in, böyle bir rakamı kesinlikle kabul etmeyeceği belirtiliyor.