Boateng, Ethem Sancak'la İstanbul gecelerinde!

Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak'la birlikte görüntülendi.

Ganalı futbolcu Boateng, İstanbul gecelerine renk katmaya başladı. İşadamı Ethem Sancak ve bir arkadaşı ile birlikte boğaz manzaralı restoranda yemek yiyen Boateng, sonrasında aracıyla birlikte bu restorandan ayrıldı.



Arabadayken İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını açan yıldız futbolcu, şarkıya eşlik etti ve renkli görüntüler ortaya çıkardı. (DHA)